“Opera Borderline” è l’evento che si svolgerà domani a Cingoli, nell’Hortus della biblioteca comunale Ascariana alle 21,15.

L’iniziativa fa parte del cartellone della rassegna “Malati di Niente”, è organizzata dal Comune di Cingoli, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con il Servizio sollievo di Cingoli, l’Asp 9, la Cooperativa Cooss Marche e l’Ast Ancona.

La serata vedrà come protagonisti due tipologie di artisti: i pittori che frequentano l’atelier di pittura della Rete del Sollievo e che daranno vita alla performance pittorica, Andrea Marconi, Maria Elena Tangorra, Massimiliano Carisdeo e Edoardo Fabrizi; ad accompagnarli la musica del gruppo musicale “Drammatico toni caldi trio”.

Un palco diviso a metà: da un lato i quattro pittori e dall’altro i musicisti; la separazione fisica si supera da un’unità che sfocia nel processo creativo. Durante la performance musicale del gruppo, i quattro pittori infatti troveranno l’ispirazione per completare i loro suggestivi quadri.

La rassegna Malati di Niente, ha l’obiettivo di promuovere la salute mentale e di integrare o re-integrare le persone che soffrono di disagio mentale nel tessuto sociale, il tutto attraverso eventi, rassegne cinematografiche, convegni, come strumento per la prevenzione e promozione, in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e i Comuni quali Jesi, Cingoli, Filottrano e Maiolati Spontini.