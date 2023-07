Un grandioso show tra blues e rock ha fatto scatenare Piazza Unità d’Italia, a Montecassiano, teatro a cielo aperto del concerto di Irene Grandi. La carica della cantante fiorentina ha trascinato davvero tutti per due ore senza sosta, in un viaggio del blues da Mina a Pino Daniele, Battisti, Tracy Chapman e i brani più noti della Grandi.

«È stata una serata meravigliosa – è stato il primo commento al sindaco Leonardo Catena, raggiunto anche dal FanClub ufficiale della cantante, direttamente da Firenze – il pubblico ha molto apprezzato il concerto – ha detto il primo cittadino – Irene Grandi è stata straordinaria. Il Macsi Festival si sta affermando come un appuntamento estivo da non perdere. Dopo Francesco De Gregori, Stefano Massini, Paolo Fresu, Vito Mancuso, con Irene Grandi continuiamo a portare eventi di calibro nazionale nel nostro Comune. Sono iniziative culturali e ricreative che servono anche a promuovere il territorio, come dimostra la presenza di visitatori dalla Toscana, dall’Umbria e dall’Abruzzo.

Nonostante la Regione quest’anno non abbia finanziato il Macsi Festival grazie a Proloco, Astea e sponsor di Montecassiano (Balducci, Co.Bo, Bcc di Recanati e Colmurano, Colfiorito, Moscatelli e Rr Italia) che ringrazio molto siamo riusciti a rendere sostenibile il festival. Un plauso va alla nostra straordinaria Proloco sempre pronta a rendersi disponibile a organizzare eventi e ad affiancare le altre associazioni così come un ringraziamento va al Fotoclub per le foto e agli assessori e ai consiglieri della mia squadra che si spendono in prima persona per organizzare al meglio ogni evento con un grandissimo impegno. L’estate montecassianese prosegue con tanti altri eventi».

Domani (lunedì) Arianna Porcelli Safonov sarà protagonista dello spettacolo Fiabafobia. I biglietti sono disponibili qui: https://www.ticketone.it/event/arianna-porcelli-safonov-in-fiabafobia-piazza-unita-ditalia-17224742/

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/arianna-porcelli-safonov-fiaba-fobia-montecassiano