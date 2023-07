Montecassiano diventa il cinquantesimo “Comune Gentile” d’Italia. Con la cerimonia in programma venerdì 28 luglio alle 21,15 in piazza Unità d’Italia, la città aderisce al movimento Italia Gentile, progetto nazionale fondato dal biologo naturalista Daniel Lumera e promosso dall’organizzazione di volontariato My Life Design. Alla presenza del sindaco Leonardo Catena, dell’assessore all’ambiente Barbara Vecchi e dello stesso Lumera, verrà sottoscritto il “Manifesto delle Città Gentili”, con il quale Montecassiano abbraccerà quella che viene chiamata la “biologia dei valori” a beneficio dei propri cittadini e del territorio.

Italia Gentile, movimento nato nel 2020, declina la “biologia dei valori” in progetti in ambito educativo, ambientale, culturale, sociale, della salute, della giustizia e dell’economia consapevole. Oggi coinvolge oltre 300 mila persone e centinaia di enti, imprese e istituzioni nel nostro paese e all’estero nella diffusione del valore universale della gentilezza, trasformandolo in progetti concreti ad alto impatto sociale per le comunità e i territori in tutto il mondo, grazie anche alla sua espressione internazionale, l’International Kindness Movement.

Montecassiano esprime, quindi, la piena adesione ai valori sociali di gentilezza, gratitudine, felicità, perdono e ottimismo, e si impegna a realizzare progetti ispirati ai 10 punti del manifesto, in collaborazione con la propria comunità e in rete con gli altri 49 Comuni Gentili d’Italia. «In un mondo che “fabbrica” continuamente nemici e mostri su cui scaricare di volta in volta la propria rabbia per poter alleggerire, così, le proprie responsabilità – sostiene il sindaco Catena – diviene urgente ritrovare il senso del vivere come cittadini consapevoli in uno stato civile e democratico. Essere gentili implica il riconoscimento empatico dell’altro e il rispetto reciproco. Questa iniziativa ci invita a riflettere su chi siamo e su che mondo vogliamo costruire con le nuove generazioni, auspicando che non prevalgano i sentimenti di odio e rancore».

«L’adesione al movimento Italia Gentile è un gesto importante per Montecassiano, – prosegue l’assessore Barbara Vecchi – perché è fondamentale iniziare dai nostri comportamenti e dal nostro linguaggio ad essere più gentili. Penso, ad esempio, al linguaggio della politica, caratterizzato da toni sempre più aspri, o al linguaggio utilizzato nei social. Nel nostro borgo ci sono tanti progetti riconducibili alla gentilezza, basti pensare che siamo il “Paese delle Associazioni” con più di 70 associazioni per 7 mila abitanti, attive in ambito culturale, sociale e sportivo; siamo attenti all’ambiente con diverse iniziative (“Adotta un angolo di verde”, la Giornata dell’albero e il bosco di Lorenzo, “Puliamo il mondo”, “Bambini e adulti”), al sociale e alle persone più fragili. Insieme a tutta l’amministrazione, aderendo a Italia Gentile, come primi progetti per gli anni 2023 e 2024 vogliamo promuovere due gesti di gentilezza, simbolici ma significativi: nella Giornata Mondiale della Gentilezza che cade il 13 novembre vogliamo intitolare il nostro parco del Cerreto, polmone verde del borgo, “Parco della gentilezza”, dove vivere eventi e incontri tra generazioni, mentre a primavera organizzeremo il “Festival delle Associazioni”, dove a tutti i volontari riconosceremo il titolo di Volontario gentile».

«Sono felice – dichiara Lumera – che così tanti comuni, come Montecassiano oggi, scelgano di abbracciare la gentilezza e si impegnino concretamente a trasformarla in progetti sociali importanti per la salute, il benessere e la qualità della vita dei propri abitanti. In questo momento storico caratterizzato da profonde crisi ambientali, politiche e sociali è quantomai necessario ripartire dalla biologia dei valori, medicina naturale che ci indica un modo di vivere non più competitivo ma cooperativo e che affonda le sue radici nell’empatia, nell’interconnessione, nel perdono, nell’amore e nella pace. È all’insegna di questi valori che si sta espandendo il movimento Italia Gentile, circolo virtuoso inarrestabile basato sull’unione tra scienza e coscienza, capace di generare un impatto sociale concreto e tangibile con benefici non solo per il nostro benessere, ma anche per la nostra comunità, l’ambiente che ci circonda e il pianeta stesso».

Durante la serata del 28 luglio si parlerà, quindi, di gentilezza e biologia dei valori, ma sarà anche possibile sperimentare alcune pratiche che toccano i temi portanti del suo nuovo libro “28 respiri per cambiare vita”, edito da Mondadori, che si concentra sulle potenzialità della nostra mente e sul respiro consapevole. Verrà dunque svelato dall’autore, in dialogo con la counselor olistica Candida Di Bonaventura, un piccolo segreto millenario che permette di risvegliare uno stato di benessere, vitalità, lucidità, creatività, calma e pace interiore portando a quella che viene definita una “mente illuminata”. Unendo neuroscienze e antiche tradizioni, Lumera traccia un percorso accessibile a tutti, chiamato “bioreconnecting”, per riconnettersi con i ritmi naturali e ristabilire l’armonia dell’intero organismo e della propria vita grazie al più semplice degli strumenti in nostro possesso: il respiro. La partecipazione all’evento è a ingresso libero e gratuito. Per informazioni e per prenotare il proprio posto: montecassiano-daniellumera.eventbrite.it.