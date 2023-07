Giro di vite contro i venditori abusivi in spiaggia: blitz a Porto Potenza, fuggi fuggi e sequestri. L’operazione è stata messa in campo dalla polizia locale di Potenza Picena e coordinata dall’ispettore Luca Torresi e dal vice ispettore Simone Paolucci. In totale sono stati effettuati tre sequestri nel tratto di spiaggia tra il Camping Regina e il Natural Village: collanine, bracciali, occhiali, pareo, bandane, decine e decine di pezzi. E sono state sporte altrettante denunce contro ignoti, poiché i venditori si sono dati alla fuga mollando la merce.

«Non si tratta, come talvolta ci viene addebitato, di prendersela con dei poveri disgraziati che non fanno nulla di male – ha sottolineato l’assessore al Commercio, Paolo Scocco – ma bensì di far rispettare la legge e tutelare il commercio legale. Purtroppo, dietro al fenomeno della vendita abusiva in spiaggia spesso si nascondono vere e proprie attività criminali che hanno come terminali, loro malgrado, persone disperate che vengono sfruttate dalla malavita organizzata».