Entra nel vivo il concorso della Biennale internazionale d’arte umoristica di Tolentino. In pieno svolgimento la 32esima edizione con una novità: Il Premio internazionale città di Tolentino” dedicato all’arte umoristica sarà su tema “libero”.

«È una occasione per sondare “lo stato dell’arte” – ha detto Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino – Chiediamo all’umorismo di aiutarci a meglio definire i tempi presenti, come siano cambiati i rapporti sociali e le relazioni, il nostro stare nel mondo. L’uomo è l’animale che ride, l’umorismo quale carattere proprio dell’uomo è un genere complesso e sfuggente e il concorso della Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte vuole in questa edizione accogliere ogni apporto che ci consenta di sorridere delle sofferenze del mondo contemporaneo».

Sarà la sensibilità degli artisti a cercare di capire dove sta andando il senso della satira e della comicità nell’arte. La partecipazione al concorso è aperta al libero contributo di professionisti e dilettanti impegnati su temi umoristici. Tutti possono aderire con un’opera “artistica” (disegno, vignetta, illustrazione, corto, videoclip…) a sfondo umoristico che non sia già stata resa pubblica.

Come sempre sono due le categorie: il “Premio internazionale città di Tolentino” per il quale sono previsti un primo, secondo e terzo posto e il “Premio Luigi Mari”, dedicato al ritratto caricaturale che premierà le due caricature migliori per tratto e capacità di cogliere il dettaglio.

Al concorso possono partecipare artisti, illustratori, videomaker e vignettisti di ogni nazionalità, senza limiti di età, con un numero massimo di tre opere per ciascuna sezione, inedite e in originale, di dimensioni e tecnica libere, in qualsivoglia forma d’arte visiva e ogni tipologia di materiale e di supporto: pittura, grafica, scultura e installazione, fotografia, video.

Sono anche ammesse opere di arte digitale interamente realizzate al computer e opere realizzate da sorgente fotografica. Naturalmente i lavori saranno valutati da una giuria qualificata che sceglierà i vincitori e selezionerà quelli da esporre nella mostra della Biennale.

Le opere devono essere inviate esclusivamente in formato digitale (dipinti, sculture, disegni e simili devono essere fotografati) via email oppure attraverso i servizi WeTransfer (http://wetransfer.com/) Dropbox (http://dropbox.com/it ) Google Drive (https://drive.google.com) all’indirizzo [email protected] in formato Gif, Jpg, Png o Pdf, risoluzione a 150 dpi, salvate in alta qualità, peso max 3 mb.

Ogni autore deve allegare la scheda di partecipazione, compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta. Ciascuna opera deve essere corredata dell’apposito tagliando. La scadenza per l’invio è prevista per il 23 ottobre 2023.

La scheda di partecipazione e il tagliando possono essere scaricati dal sito www.biumor.com. Le opere selezionate dalla giuria per la mostra saranno richieste all’autore in originale.