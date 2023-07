Il Mind Festival 2023, per la data di sabato 29 luglio, ha annunciato la straordinaria partecipazione di uno dei dj più influenti e amati a livello mondiale: Paul van Dyk.

Il festival, che si terrà dal 27 al 30 luglio, sarà impreziosito dalla presenza di una delle leggende della musica elettronica mondiale, rendendo l’evento ancora più indimenticabile.

Eletto per ben 2 anni consecutivi, nel 2005 e nel 2006, dj numero 1 al mondo dalla rivista di riferimento Dj Mag, Paul van Dyk è un vero e proprio pilastro della scena dance internazionale, con una carriera che abbraccia oltre 30 anni di successi. Ha lasciato un’impronta indelebile nella musica elettronica, conquistando i cuori dei fan di tutto il mondo con le sue produzioni straordinarie e hit mondiali.

Oltre ad essere un artista eccezionale, il dj berlinese è un vero e proprio ambasciatore della cultura dance, diffondendo il suo amore per la musica in ogni angolo del pianeta. I suoi tour mondiali e le sue esibizioni nei festival più prestigiosi come Tomorrowland , Coachella, Love Parade giusto per nominarne alcuni, hanno fatto vibrare le masse e creato ricordi indelebili. Le sue esibizioni all’iconica Love Parade di Berlino attiravano regolarmente folle fino a un milione di persone, ma il suo record personale lo ha stabilito nella notte di Capodanno 2008 dove Paul ho suonato davanti ad un pubblico di 1,3 milioni di persone a Rio de Janeiro. Van Dyk è resident nella capitale mondiale dei party, Ibiza, dal 1999, la residenza più longeva nella storia dell’Isola Bianca.

La sua uscita del 1994 “For An Angel” è considerata da Mixmag come una delle più grandi tracce dance di tutti i tempi, e il suo terzo LP, “Reflections”, è stato nominato per un Grammy nella categoria ‘Best Electronic Album’.

L’eccezionale presenza del Dj al Mind 2023 sottolinea l’impegno del festival nel portare artisti di calibro internazionale nella cornice delle Marche. Il festival rappresenta infatti un punto di riferimento per gli amanti della musica, offrendo una programmazione variegata e di qualità, in grado di soddisfare i gusti di un pubblico vasto e diversificato.

Sabato 29 luglio il Mind Festival vedrà dalle 21 Palco Comedy: Stand up comedy- con Raffaele Pepi e Luca Fo. • Dalle 23 Main stage con Paul Van Dyk, Matt Fax.

I biglietti saranno disponibili in cassa. Per evitare code ed affollamenti all’ingresso e per un’entrata veloce salta fila, l’organizzazione consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita online su Ciaotickets e presso tutte i punti vendita fisici affiliati. Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale del festival all’indirizzo www.mindfestival.it .