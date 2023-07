Torna a casa il Mind Festival. Dal 27 al 30 luglio prossimo l’evento, che ha il patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale e del Comune di Montecosaro, si terrà infatti nella storica dell’area verde degli impianti sportivi Mariotti.

Partenza subito coi giri alti giovedì 27 luglio, quando sul palco salirà Rancore, vero pezzo unico del rap italiano, che aveva già ricevuto il premio per il miglior testo al Festival di Sanremo 2020 con “Eden”, canzone prodotta da Durdust. Venerdì 28 luglio si proseguirà poi con il nuovo punk esplosivo della Sad e la genialità di Cosmo, che chiuderà la serata con un dj set. Di grande spicco, inoltre, la presenza del re della musica elettronica mondiale Paul Van Dyk, nominato per ben due volte dj numero uno al mondo e atteso per la serata del 29 luglio. Domenica 30 luglio, invece, arriverà Lo Stato Sociale, headliner di quella che sarà la grande serata di chiusura.

Ma il Mind Festival 2023 non sarà soltanto musica. Ogni sera, all’ora di cena, prima dei concerti principali il palco Comedy ospiterà spettacoli divertenti di diversi stili e generi, per iniziare la serata con un po’ di leggerezza e umorismo prima di immergersi nella magia della grande musica dal vivo. Tanti saranno gli ospiti coinvolti. Dagli spettacoli organizzati da Dubbing Marche a Zio Pecos e The Brands, dalla stand up comedy del sabato sera per chiudere in bellezza con il grande ospite Ruggero dei Timidi, atteso per la domenica sera.

Inoltre, torna la grande cucina da oltre mille posti a sedere con specialità marchigiane a chilometro zero e saranno presenti un mercatino e un’area completamente dedicata ai più piccoli, un luogo sicuro e divertente in cui rilassarsi con i più piccini con giochi interattivi e attività pensate appositamente per loro.

I biglietti saranno disponibili in cassa, ma per evitare code ed affollamenti all’ingresso ed entrare velocemente saltando la fila, si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita online su Ciaotickets e presso tutte i punti vendita fisici affiliati: biglietto giornaliero 5 euro più diritti di prevendita, abbonamenti per i quattro giorni 15 euro più diritti di prevendita, i minori di 12 anni gratis (con accompagnatore). Per ulteriori informazioni, visitate il sito web ufficiale del festival all’indirizzo www.mindfestival.com.