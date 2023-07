In auto un bazar della droga e guidava con la patente revocata. Nei guai un 38enne di San Severino. L’uomo è stato fermato dai carabinieri a Lido Tre Archi. Era a bordo di un’auto con altre due persone. I militari hanno perquisito l’auto e le tre persone a bordo e sono saltate fuori di dosi di marijuna, cocaina, hashish ed eroina. Le quantità ritrovate, seppur modeste, per i carabinieri erano segno evidente di un’attività di spaccio. Così sono stati denunciati tutti e tre per detenzioni a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata. E’ emerso inoltre che il 38enne di San Severino che guidava l’auto, già noto alle forze dell’ordine, aveva la patente revocata. Quindi è stato denunciato anche per la violazione del Codice della strada.