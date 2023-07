Fugge dopo lo scontro con uno scooter, individuato l’automobilista. L’incidente è avvenuto ieri mattina a Potenza Picena, lungo la strada Regina. I carabinieri del comando di Porto Potenza, guidati dal maresciallo Alessio Alberigo, hanno individuato il conducente dell’auto che si era allontanata subito dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 10 del mattino in zona Santa Maria in Potenza.

Uno scooter è finito a terra dopo l’impatto con un’auto che non si è fermata a prestare soccorso proseguendo la sua corsa. Lo scooterista è stato portato all’ospedale di Torrette in ambulanza. Era cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini riuscendo a risalire all’automobilista. Il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, si è complimentata con i carabinieri: «grande professionalità ed efficienza. Un sincero ringraziamento per il loro consueto e prezioso lavoro a beneficio della collettività».