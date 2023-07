Scontro fra auto e scooter, il conducente della vettura si dà alla fuga. Incidente questa mattina poco prima delle 10 lungo la strada Regina a Potenza Picena in zona Santa Maria in Potenza.

Uno scooter è finito a terra dopo l’impatto con un’auto che non si è fermata a prestare soccorso proseguendo la sua corsa. Lo scooterista è finito a terra ed è stato soccorso dal 118 che lo ha condotto all’ospedale regionale di Torrette in ambulanza. Era cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi. Ma la persona al volante, anziché fermarsi a prestare soccorso ha proseguito per la sua strada e attualmente i carabinieri della stazione di Porto Potenza la stanno cercando. La pattuglia è arrivata sul posto per i rilievi e per ascoltare i testimoni dell’incidente. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’automobilista in fuga.