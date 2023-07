Scontro frontale sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati, due persone lievemente ferite condotte all’ospedale di Civitanova. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 e ha provocato il blocco della circolazione e rallentamenti fino al termine delle operazioni di soccorso.

A scontrarsi due autovetture che provenivano da direzioni opposte, una Fiesta con a bordo un uomo e una Captur con una donna col figlio di 30 anni. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza dall’ospedale Torrette di Ancona che però poi non è atterrata dal momento che le condizioni delle due persone coinvolte nell’incidente non erano gravi. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e la polizia municipale di Porto Recanati per le operazioni di rilievo dell’incidente e per la viabilità. Secondo una prima ricostruzione la Captur, che stava svoltando per entrare in uno chalet e proveniva da nord verso sud si è scontrata con la Fiesta che viaggiava in direzione opposta. Fortunatamente lievi le conseguenze per i conducenti e il trasportato.

