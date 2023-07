La Sibillini e dintorni è pronta ad attraversare le strade delle Marche con il suo meraviglioso “museo mobile” su quattro ruote. Dal 23 al 26 agosto ritorna la quindicesima edizione della manifestazione d’eccellenza di motori storici, per il secondo anno di fila annoverata nel prestigioso Circuito tricolore dell’Asi che raggruppa gli eventi di automobilismo storico più importanti e coinvolgenti della Penisola, dieci su una gamma di oltre 2mila. Per lo spettacolo finale nell’arena dello Sferisterio il tema dell’anno è “Dai Sibillini alle Ande” con un alternarsi di due orchestre sul palco e con il genio mondiale del bandoneón Héctor Ulises Passarella, interprete della colonna sonora de “Il postino”, vincitrice del premio Oscar nel 1996.

Mancano ancora poche settimane per concludere le pratiche di iscrizione, ma il parco auto anche quest’anno è di assoluto prestigio: «Come al solito la nostra formula vincente è quella di selezionare automobili estremamente rare perché costruite prima del 1945 – spiega il direttore della manifestazione Massimo Serra – stiamo chiudendo le iscrizioni in questi giorni e sono davvero felice nel notare che anche quest’estate ci saranno delle chicche davvero speciali. Ad esempio pochi giorni fa hanno confermato la loro presenza sei equipaggi che arriveranno dalla Francia, l’auto più moderna che porteranno sarà del 1912. Poter apprezzare su strada questi autentici gioielli della storia dell’automobilismo è ben altra cosa piuttosto che vederli chiusi in un museo».

Anche il percorso è stato delineato nel dettaglio. I comuni partner del 2023 sono Macerata, Urbisaglia, Apiro e Appignano con passaggi al Lago di Fiastra, all’Abbazia di Fiastra e al lago di Castreccioni. Durante il sabato gli equipaggi potranno apprezzare ad Appignano le specialità di Leguminaria e alla sera, a Macerata, si terrà la sfilata del Circuito della Vittoria e lo spettacolo finale allo Sferisterio. I partecipanti quindi resteranno all’interno della provincia di Macerata dove saranno coinvolti anche in visite culturali ed enogastronomiche rappresentando di fatto un volano per la promozione turistica.

Un’altra finalità della Sibillini e dintorni è quella filantropica: la manifestazione si propone di raccogliere fondi in favore della Croce rossa per sostenerne l’attività di volontariato ed in particolare questo avverrà durante l’evento conclusivo nello Sferisterio.

«Ritorniamo alla formula di completa gratuità con prenotazione obbligatoria che però potrà avvenire solo dopo il primo agosto – continuano gli organizzatori – abbiamo deciso di unire il nostro territorio al Sudamerica, terra di grande immigrazione marchigiana, in un trait d’union dato dalla musica. Sarà una serata davvero spettacolare».

Sotto la regia di Franco Bury l’evento allo Sferisterio di Macerata sarà quindi diviso in due parti: nella prima si esibirà l’Orchestra di fiati “Insieme per gli Altri” composta da 35 elementi. Nella seconda invece spazio al maestro del bandoneón Héctor Ulises Passarella, nato nel 1955 in Florida, Uruguay, uno dei migliori bandoneonisti e tra i più interessanti compositori di Tango moderno. Passarella sarà accompagnato dall’Ensemble del Centro del bandoneón di Roma.