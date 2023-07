In arrivo un doppio appuntamento targato RisorgiMarche a San Severino, che per le due occasioni metterà in mostra uno dei suoi angoli più suggestivi: il castello di Pitino.

Il primo evento è quello di sabato, quando, alle ore 18, sul palco saliranno Ginevra Di Marco e Franco Arminio, che presenteranno “E’ stato un tempo il mondo”, accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Un incontro molto raffinato e intrigante quello tra l’impegno civile e sociale della voce folk di casa nostra e i versi del poeta campano. “È stato un tempo il mondo”, verso di una canzone dei CSI, dà il titolo all’appuntamento per ricordare cosa è stata la nostra realtà e cosa sta diventando, attraverso canzoni popolari, poesie, canzoni d’autore, momenti intimi e altri più di festa.

Franco Arminio è invece nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Ha guidato molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano.

Ginevra Di Marco, toscana, nel suo percorso artistico ha incrociato volti, suoni, memorie e fatto suoi canti in lingue diverse, confrontandosi con artisti italiani e internazionali in un continuo scambio musicale e umano. «Siamo vicini nello sguardo sulla vita, l’essere sensibili al silenzio, ai margini, al non clamore, alla bellezza dei paesi abbandonati, al sacro che ci sta intorno e che la nostra vita frenetica non contempla più, visioni che invece sentiamo essere motivo e scopo, tra gli altri, della nostra musica», sottolinea Ginevra Di Marco.

Martedì 25 luglio, sempre alle ore 18, il castello di Pitino ospiterà poi un altro grande della musica italiana, la voce dei Marlene Kuntz Cristiano Godano, che sarà accompagnato da Alessandro Asso Stefana in una particolare intepretazione tutta dedicata a Neil Young dal titolo “Journey through the past”.