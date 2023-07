Fiancate rigate e danni alla carrozzeria: scoperto il vandalo seriale di auto. La polizia locale di San Severino ha infatti denunciato per danneggiamento un 40enne. Quattro le auto finite nel mirino, tra cui un fuoristrada della stessa municipale. Tutti gli episodi si sono verificati durante le feste patronali di giugno ai danni di vetture parcheggiate in alcune vie del centro tra il piazzale della stazione, viale Bigioli e via San Michele.

Gli agenti della polizia locale sono arrivati al 40enne grazie ad alcuni servizi in borghese e alle riprese delle telecamere ad alta definizione installate di recente (in città ci sono un totale di 110 occhi elettronici). L’uomo non si sarebbe limitato a rigare le fiancate delle auto prese di mira, si sarebbe accanito sulle carrozzerie tornando più volte sullo stesso obiettivo e colpendo, a più riprese, dal cofano anteriore a quello posteriore. Le altre tre vetture danneggiate appartengono ad altrettanti cittadini, che avevano presentato denuncia. Quindi ora l’uomo dovrà rispondere di danneggiamento per ogni singolo episodio contestato.