Auto contro moto lungo la Statale Adriatica: motociclista portato a Torrette. E’ successo poco prima delle 13 a Civitanova, al confine con Porto Potenza. A scontrarsi una Panda che usciva da un incrocio laterale e una moto che invece era lungo la Statale.

Violento l’impatto, il motociclista, un 40enne di Civitanova, dopo l’impatto è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Grossi i danni riportati dalla parte anteriore la vettura. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e Polizia stradale. Viste le condizioni del motociclista, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato nel campo ai margini della carreggiata. Il 40enne è stato trasferito a Torrette. Lunghe code e traffico in tilt lungo la Statale. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.



(Ultimo aggiornamento alle 15,55)