Dopo oltre venti anni di servizio, va in pensione la bidella Liliana Ebano. La settimana scorsa il saluto nella “sua” scuola materna di Urbisaglia, dove ha accompagnato e cresciuto generazioni di bambini e bambine. Ad organizzare la festa sono state le colleghe Letizia Lignini, Giuseppina Fattori, Francesca Tardella, Maria Severini e Vilma Settimi, che le hanno scritto e dedicato una poesia per ripercorrere questi lunghi anni donati con amore verso gli altri.

«Nel 2001 sei arrivata, da lì è nata una grande accoppiata. Ti sei sempre data da fare tra impacchettamenti e cose da tagliare. Pronta per le finestre da addobbare, ma attenzione: il gioiello non deve mai mancare! Trucco e parrucco sempre a portata, sulle nuove tendenze sempre aggiornata. Nel momento delle iscrizioni si attiva l’Fbi delle investigazioni: “lu figliu de, lu nipote de”, “adesso ce penso io, sta de casa lì”. Suona il campanello, su e giù per le scale, un po’ di movimento non fa mai male e per avere un figurino perfetto l’ennesima dieta tiri fuori dal cassetto! Che dire poi della bella caduta? Anche l’ambulanza per te è venuta! Pronta alle 7 per aprire le porte con Peppe e Kelli che danno man forte. Tra figli e nipoti sei super ricercata, squilla il telefono: una nuova chiamata! Si sente a tutto volume la suoneria e Letizia dietro che corre via! E ora che faremo senza di te? Chi terrà a bada Letizia, se non te?!? Ti penseremo ad ogni “ho fattooooo”. Ed ecco qui il nostro patto: ti aspettiamo per i pon pon da fare, per gli addobbi da ritagliare, per i buoni pasto da segnare e per tutte le X da cancellare. Scherzi a parte, ti vogliamo ringraziare per la disponibilità che hai sempre saputo dare, per tutte le risate che ci hai fatto fare, con i tuoi racconti da incorniciare. Nonostante i tuoi pensieri fossero tanti, col sorriso hai sempre accolto tutti quanti, mostrando amore per ogni bambino come fosse un tuo nipotino. Tante cose sai e tante cose sai fare ed un consiglio amorevole da te non può mai mancare. E dalla tua Letizia un pensiero speciale, che in te ha trovato una spalla che vale per superare insieme tutte le difficoltà e gioire delle belle novità. Oggi festeggia con te questo traguardo tanto desiderato, certa che ci sarà sempre questo legame trovato. Cara Liliana, buona pensione e ricorda che a scuola per te sarà sempre aperto il portone!».