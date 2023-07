Comunità energetiche rinnovabili: il progetto presentato da Matelica-Apiro- Treia- Esanatoglia e altri cinque Comuni fermani, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montappone e Castignano (il progetto vale 17 milioni di richiesta di finanziamento) è arrivato primo nella graduatoria e quindi sarà finanziato.

I comuni sotto a 5000 abitanti potranno arrivare ad avere un finanziamento a fondo perduto fino al 70% dell’investimento mentre i comuni sopra 5000 potranno arrivare al 50% «Come previsto – spiega il sindaco Franco Capponi -potremmo chiedere a società private del settore dell’energia di entrare in un partenariato pubblico-privato cofinanziando la parte mancante. Si tratta comunque di un grande successo. Un grazie particolare ai tecnici comunali che hanno lavorato al progetto e alla struttura dell’Avvocati Santaroni che ha seguito il tutto».

La comunità energetica rinnovabile è, in sostanza, un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di riunirsi per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ottenendo, oltre che benefici ambientali e sociali, anche benefici economici derivanti dagli incentivi economici previsti dalla legge per l’energia condivisa.