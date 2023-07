L’avvocato Mario Cavallaro è il nuovo presidente del Rotary Club Camerino per l’anno 2023/2024. Il passaggio del martelletto con il presidente uscente Nazzareno Micucci è avvenuto nell’ambito di una conviviale a Villa Fornari dove sono state illustrate le attività realizzate nell’anno rotariano appena trascorso, alla presenza di numerosi soci e delle autorità tra cui il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli e il capitano Angelo Faraca, comandante della Compagnia carabinieri di Camerino. Tra gli eventi più significativi in ordine di tempo ricordati da Nazzareno Micucci nel corso del suo ricco anno rotariano, vi è l’iniziativa “Nonnini a teatro” realizzata nelle case di riposo dei nostri Comuni montani con la finalità di stare vicino agli anziani, condividendo con loro momenti di gioco e spensieratezza. Da segnalare poi l’omaggio alla storica Rievocazione della Corsa alla Spada e Palio attraverso una cena medievale. Nell’ambito del progetto “Oltre il Covid” promosso dal Distretto 2090, il Rotary Club di Camerino ha aderito all’iniziativa “la bici come veicolo per il turismo sostenibile”, organizzato dai Club Terni e Orvieto, e finalizzato al sostegno del turismo eco-sostenibile attraverso l’uso della bicicletta e mountain-bike.

Il club camerte a guida Micucci si è arricchito anche dell’ingresso di nuovi soci, tra i quali Filippo Vitali, commercialista camerte, Lorenzo Maccari, amministratore con responsabilità di direttore operativo dell’azienda di famiglia la Pasta di Camerino, l’avvocato Francesco Turchi, attuale presidente del Consiglio Comunale di Matelica, e infine Federico Capuani, assistente tecnico informatico di Camerino. Da ricordare come la più alta onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow, è stato assegnato quest’anno ad Antonio Talpacci, medico di medicina generale di Camerino, in segno di riconoscenza e gratitudine per l’impegno speso con generosità, professionalità, spirito di sacrificio e profondo senso del dovere durante l’emergenza Covid.

In particolare per aver coordinato il servizio Usca, che ha rappresentato un tangibile aiuto alla nostra comunità. L’ingegnere Ennio Donati, invece, è stato insignito del titolo di socio onorario, perché nonostante recentemente si sia trasferito al Club di Senigallia, città in cui vive, ha mantenuto nel tempo profondi legami di stima e di amicizia con il Rotary camerte, tanto da esserne un punto di riferimento importante per il suo contributo prezioso di collaborazione e supporto alle attività del Club. Il Rotary Camerino si appresta ora ad iniziare il nuovo anno 2023/2024 sotto la guida del neo presidente eletto Mario Cavallaro, il cui direttivo è composto dai vice-presidenti Nazzareno Micucci (past President) e Giorgio Marcolini (incoming President), dal segretario Claudio Cavallaro, dal tesoriere Stefano Belardinelli e dal prefetto Roberto Santacchi.