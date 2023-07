San Severino, Medaglia d’oro al merito civile per i fatti della Resistenza, è tornata a ricordare una delle pagine più tristi della propria storia celebrando la giornata dedicata alla memoria dell’eccidio di Chigiano. La manifestazione, promossa dal Comune e dalla sezione “Capitano Salvatore Valerio” dell’Anpi, si è tenuta ieri. A rappresentare l’Amministrazione locale è intervenuto l’assessore Paolo Paoloni, per l’Anpi erano presenti la presidente locale Donella Bellabarba, il presidente provinciale, Francesco Rocchetti, oltre ai rappresentanti di alcune sezioni del territorio. Con loro anche i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri e della Croce rossa.

«Oggi è una giornata di memoria per la nostra comunità e per la nostra città. La memoria non va cancellata, la memoria non va dispersa, la memoria non va offesa ma va celebrata», ha ricordato l’assessore Paoloni nel proprio intervento. Il 24 marzo 1944 diversi partigiani del 1° Battaglione “Mario” persero la vita in quello che venne ribattezzato come l’eccidio del Ponte di Chigiano. La cerimonia quest’anno è stata anticipata, nella giornata del 1 luglio, da un’altra manifestazione, promossa sempre dall’Anpi e dal Comune, che ha voluto salutare il 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Organizzata per la prima volta proprio nella giornata in cui le truppe alleate fecero ingresso a San Severino, la manifestazione ha dovuto ripiegare, causa maltempo, al teatro Feronia seppure organizzata come festa di popolo a Castello al Monte.

Il maltempo non ha però rovinato l’appuntamento che ha visto la presenza di numerose persone e che si è contraddistinto per la performance teatrale di Max Collini dal titolo: “Storie di antifasciamo senza retorica” e per le letture di Meri Marziali su: “Le donne, la Costituzione e la parola antifascita: uguaglianza” e dell’associazione Sognalibro. A presentare la serata il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni. Sul palco, per il saluto delle autorità, il sindaco Rosa Piermattei, mentre l’Anpi è stata rappresentata dalla presidente della sezione “Cap. Salvatore Valerio”, Donella Bellabarba, a lungo applaudita per il proprio intervento. Presente in sala anche il presidente del Comitato provinciale dell’Anpi , Francesco Rocchetti.