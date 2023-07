Tolentino ha celebrato la Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia, ieri, quando malgrado la pioggia, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e cittadini si sono ritrovati in piazza della Libertà e hanno formato un corteo che insieme al Gonfalone è arrivato nella vicina via Garibaldi per deporre una corona di alloro vicino al graffito che ricorda il sacrificio dei martiri di Montalto.

Subito dopo, davanti Palazzo Sangallo, gli interventi ufficiali da parte del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e del presidente della sezione Anpi di Tolentino Lanfranco Minnozzi che hanno sottolineato il sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto, anche donando la propria vita, per la democrazia, la pace e la libertà.