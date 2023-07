“Wolakota 2023”, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere Giorgio Pollastrelli invitati a Firenze. Il rappresentante in Italia dei Lakota Sioux Alessandro Martire ha invitato come ospiti istituzionali il primo cittadino e l’esponente della Lega tra i promotori dell’intitolazione del piazzale a Toro Seduto a Firenze il prossimo settembre in occasione dell’evento internazionale dedicato e che prevede anche una mostra etnografica.

L’iniziativa è promossa dal comune di Firenze e dalla città metropolitana di Firenze con la partecipazione ufficiale dell’Unesco e vedrà lo svolgimento delle celebrazioni della ratifica del protocollo di amicizia il giorno lunedì 4 settembre a palazzo Medici Riccardi. Testimonial dell’evento sarà l’attore nativo americano Moses Brings Plenty, recentemente apparso nella serie filmografica Yellowstone assieme a Kevin Costner. L’invito è arrivato da Alessandro Martire nell’ambito dei rapporti istituzionali: Martire infatti aveva tenuto a battesimo l’inaugurazione del piazzale e relazionato al convegno dedicato alla figura di Toro Seduto.