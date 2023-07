Dopo 23 anni, va in pensione Vincenza Costantini, storica collaboratrice scolastica dell’Istituto agrario di Macerata. Di San Severino, è considerata una colonna nella scuola, che non si è mai risparmiata, un punto di riferimento per tutti i colleghi Ata e il corpo docente.

«Una donna tenace, forte e molto altruista – dicono amici e colleghi – infatti è cofondatrice con suo marito Fabio della onlus “Sorrisi per l’Etiopia” che ha fatto tanto grazie alle loro innumerevoli iniziative e al contributo di chi gli ha voluto bene». Martedì si è tenuta la festa per il suo pensionamento insieme a tutti i colleghi storici e nuovi sia Ata che docenti.