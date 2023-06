Tamponamento in superstrada, traffico in tilt. E’ successo poco dopo le 8,30 sulla corsia direzione mare, poco dopo l’uscita della zona industriale A di Civitanova. Tre i veicoli coinvolti, due auto e un camion.

Due le persone portate in pronto soccorso per accertamenti, nessuna delle due in gravi condizioni. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Traffico completamente bloccati con chilometri di coda per circa un’ora, fino alle 9,30. Cioè fino alle fine dei rilievi degli agenti della Stradale e allo sgombero della carreggiata.

(ultimo aggiornamento alle 10,25)