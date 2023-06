“Morro Life”, un luglio pieno di eventi a Morrovalle. Questo weekend vedrà intrecciarsi ben tre iniziative. A Trodica, in piazza Pertini, spazio alle due serate conclusive di “Note in movimento”, il festival firmato dalla Pro Loco Trodica: sabato sera special guest Sofia Tornambene, vincitrice di X-Factor 2020, e poi i Regina – The Real Queen Experience, mentre domenica sera gran finale con la tribute band di Vasco Rossi Recidivi. Al nuovissimo impianto di sabbia del Parco Pegaso, invece, andrà in scena la seconda edizione del “FraDay”, torneo di beach volley a cura dell’associazione Giacomo Sintini in memoria di Francesco Vico: parteciperà anche il campione di volley Osmany Juantorena. In centro storico, invece, in piazzale Matteotti tra sabato pomeriggio e domenica mattina romberanno i motori per il Vespa Raduno.

La settimana seguente si aprirà, lunedì 3 e martedì 4 luglio, con i saggi del Centro Danza Koreos a Borgo Marconi, poi da giovedì a domenica, nella medesima area, spazio alla musica con il Fool Festival: tanti artisti di calibro nazionale sul palco, a partire da Bugo (il suo live è atteso per venerdì 7 luglio, aperto dalla speaker di Virgin Radio Alteria) e i Finley (giovedì 6 luglio), arricchita domenica 9 luglio da una conferenza in collaborazione con Amnesty International. Venerdì 7 luglio, però, ci sarà anche sport: alla Bocciofila si terrà infatti la parata dei campioni organizzata dalla Bocciofila Morrovalle. La settimana dal 10 al 16 luglio sarà quella conclusiva del Torneo Barbaro: al campetto di Borgo Marconi la fase preliminare si chiude dal 10 al 12 luglio, giovedì 13 le semifinali e poi finali in programma domenica 16. Venerdì 14 luglio si apre invece la nuova edizione di “Fonti d’ispirazione”, la rassegna di divulgazione scientifica e cinema a cura dell’associazione Open Space. Primo appuntamento alle Antiche Fonti con Roberto Mercadini che dialogherà e leggerà passi dall’Orlando Furioso, mentre nei tre successivi mercoledì verranno proiettate altrettante pellicole: “I sogni segreti di Walter Mitty” (19 luglio), “Coco” (26 luglio) e “Vita di Pi” (2 agosto). Venerdì 21 luglio piazza Vittorio Emanuele sarà l’inconsueto ma suggestivo scenario del torneo di Burraco organizzato dall’associazione commercianti Acam, mentre domenica 23 luglio il piazzale di Borgo Marconi sarà il suggestivo teatro del Concerto al tramonto firmato dal Maestro Alfredo Sorichetti. Sabato 29 luglio, infine, di nuovo motori ma stavolta quelli delle Ducati: il Club Ducati Marche, infatti, compie 25 anni e ha scelto il Parco Pegaso per festeggiare la ricorrenza. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti. E siamo solo a metà del cammino…