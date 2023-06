In occasione della 43esima edizione della Disfida del Bracciale (dal 28 luglio al 6 agosto) sarà attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e cartolina dedicati. Saranno presenti gli operatori di Poste Italiane con una postazione dedicata all’affrancatura, alla bollatura e all’invio della corrispondenza ordinaria e sarà possibile per tutti gli appassionati, turisti e collezionisti, con l’acquisto di un francobollo del valore di almeno 0,25 euro, affrancare e bollare cartoline e altro materiale filatelico e collezionistico con l’apposizione di un annullo speciale o di un timbro figurato appositamente realizzati per l’iniziativa e per il borgo.

Terminato l’evento, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico-postale e sarà esposto al museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni di Roma. Saranno realizzate 500 cartoline, vendute esclusivamente da Poste Italiane, che rappresenteranno da un lato una veduta, uno scorcio o un elemento monumentale del borgo, dall’altro il logo dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, il nome del borgo associato, lo stemma comunale, la denominazione e la data dell’evento da celebrare. «Si tratta di una proposta originale e innovativa per la promozione turistico-culturale della città a cui abbiamo abbiamo voluto aderire, tenuto conto anche dei numerosi eventi e delle iniziative che animeranno la stagione estiva» ha detto il sindaco Franco Capponi.