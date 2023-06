Hanno bucato per un soffio le finali ma si sono comunque qualificati per la Coppa Italia gli agenti della polizia locale di San Severino che, a Cassano allo Ionio, hanno preso parte al 25esimo Campionato nazionale di calcio a 5 riservato alle polizie locali d’Italia. In gara 15 squadre che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata di Aspmi per un evento sportivo all’insegna dell’amicizia e della convivialità.

Tra i team in gara i gruppi sportivi di Barletta, Torino, Torre del Greco, Montesilvano, Palermo, Castellammare di Stabia, Venezia, Bari, Salerno, Trieste, Genova, San Severo, L’Aquila, Reggio Calabria e i marchigiani di Pesaro alla cui formazione si sono uniti i settempedani Luca Crescentini, giocatore attaccante, e Federico Cardorani, portiere e selezionatore dei portieri della Nazionale delle polizie locali, in servizio al comando di San Severino. Per loro una bella esperienza che, per i piazzamenti ottenuti, presto li vedrà impegnati in Coppa Italia.