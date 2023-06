Sabato e domenica a Mogliano si terrà la Sagra dell’olio del piantone di Mogliano. La Pro loco in collaborazione con il Comune di Mogliano organizza l’evento per promuovere l’olio del piantone di Mogliano, un prodotto tipico di grande qualità che rappresenta al meglio il territorio locale; un olio di altissimo pregio, della cui importante e antica presenza nelle campagne moglianesi si trovano tracce in un vecchio manoscritto del memorialista Giuseppe Carnili del 1789 dal titolo “Trattato della coltivazione degli ulivi”.

La serata del 1 luglio sarà allietata dalla presenza dei Palasport Official tribute band dei Pooh, una band che renderà omaggio con maestria ai celebri Pooh. Sarà un’esperienza musicale indimenticabile per tutti i presenti. Il 2 luglio, invece, la Ondasupernova live band intratterrà il pubblico con una selezione musicale che ripercorre gli ultimi decenni, dall’indimenticabile musica degli anni ’50 fino ai successi più recenti. Nelle due serate a partire dalle 19, i visitatori potranno gustare le prelibatezze proposte dagli stand gastronomici presenti nell’area del parcheggio ex Banca Marche di Mogliano. Inoltre, per esaltare l’olio del Piantone di Mogliano, tre produttori di olio moglianesi esporranno le proprie specialità. Corradini Corrado, Molino & Oleificio, Frantoio Ginobili di Ginobili Simone, Tenute Villa Saverio Azienda Agricola Sebastiani Johnny, saranno i protagonisti della manifestazione e offriranno agli ospiti la possibilità di conoscere e apprezzare l’olio del Piantone di Mogliano.