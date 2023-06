Il caldo non ferma le attività dell’impresa sociale Cambiamenti e dell’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche: la prossima settimana infatti sono previsti due importanti appuntamenti. Il primo è rivolto alla popolazione over 60. Da martedì 4 luglio prenderà il via un ciclo di 5 incontri di brain walking, un laboratorio che coniuga l’esercizio fisico (45 minuti di nordic walking con un istruttore esperto) al training cognitivo (45 minuti di esercizi per la mente) che si svolgerà tutti i martedì di luglio con ritrovo alle17.30 da OH! Outdoor Hostel di San Lorenzo di Treia. Accanto alla prevenzione, luglio riserva anche momenti di solidarietà e convivialità. Afam Alzheimer uniti marche odv infatti, ha organizzato per giovedì 6 luglio dalle 18.30 un aperitivo solidale sempre da OH! Outdoor Hostel di San Lorenzo di Treia a sostegno dell’iniziativa “Vorrei andare al mare 2023”. Una parte del costo dell’aperitivo sarà raccolto per finanziare gli operatori di cura che a settembre accompagneranno al mare un gruppo di persone con Alzheimer. Gli organizzatori richiedono gentile prenotazione per consentire di organizzare al meglio la clientela interessa. OH! 0733.1960690; AFAM: 377.9841431 o scrivendo all’email [email protected]