Primo giorno di programmazione per la settima edizione di Io Desidero 2023, il contenitore che attiva in modo diverso forme di promozione e prevenzione sociale dando palco e megafono ai ragazzi. Questi ultimi, protagonisti assoluti, sono il focus su cui ragionare assieme alla loro famiglie. La rassegna, in programma fino al 2 luglio dalle 21 allo spazio esterno del cinema Cecchetti di Civitanova, prende il via proprio oggi, (in caso di pioggia, le serate si sposteranno al cinema Conti, a San Marone). Tutte e quattro le serate vedranno la presenza dell’unità mobile del Team Stammibene, con uno stand che mira ad azioni informative su una serie di comportamenti a rischio. Inoltre, è previsto l’interpretariato Lis (lingua dei segni italiana) a cura dell’Ente nazionale sordi – sezione provinciale di Macerata. La prima giornata, oggi, che inizierà con una coreografia a cura di Spazio Hip Hop Zona 14, sarà condotta da Lavinia Bianchi, consigliera comunale di Civitanova e da Francesco Puggioni.

Dopo le live painting performance della fumettista Elena Cerisciola, di Mauro Mosca e Davide Mecozzi, si parlerà del progetto “La scuola ha riaperto dopo una nevicata”, dell’artista Sara Leghissa in collaborazione con Maddalena Fragnito e Marzia Dalfini, realizzato grazie all’istituto Stella Maris di Civitanova, alla cooperativa sociale onlus Il faro e a Veder Crescere con il Dialogo. Dopo un percorso laboratoriale condotto da Sara Leghissa all’Istituto Stella Maris con un gruppo di ragazzi della scuola, sono stati prodotti dei manifesti che verranno poi affissi nello spazio pubblico dove si svolge il Festival. Dopo gli interventi di Nicola Marchionni e Giovanni Ciocca, si concluderà la prima della rassegna con l’intervista spettacolo a Lorenzo Baglioni, ex insegnante e Youtuber diventato famoso con le sue canzoni didattiche, già amico del festival. Domani la serata sarà condotta da Noel Ferrini e Massimiliano Follenti e le street art performance saranno curate dal fumettista Diego Martini e da Mauro Mosca.

Dopo l’intervento musicale del Palco Laboratorio Musicale, spazio alla cantante Greta Palmieri e alla rock band Wet Floors. Special guest sarà lo spettacolo La famiglia Mirabella della compagnia Il Teatro Viaggiante, un curioso show in cui una famiglia fa uno spettacolo per famiglie. Ingresso libero. Ricordiamo gli atri appuntamenti: Sabato è la volta, tra gli altri, di: Lorenzo Scipioni, fumettista; Il gruppo giovani della Croce Verde di Civitanova; Zona 14 Spazio Hip Hop; il docufilm Tra le macerie. Si concluderà con lo spettacolo Parole di Faber. Il grande tributo a Fabrizio De André. Domenica 2 luglio spazio tra tutti a: la fumettista Sted (Stefania Lancia); le autrici Claudia Casisa e Francesca di Paolo; il cantante Giovanni Neve; l’atleta e scrittrice Margherita Forconi; l’insegnante Giulia Trussardi; l’insegnante e psicologa Benedetta Santini.