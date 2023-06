Sarà inaugurata sabato alle 17.30 a palazzo Lazzarini la mostra fotografica di Luca Lavezzo dal titolo “Attraverso i miei occhi”, a cura della Fototeca Comunale di Morrovalle e con il patrocinio di Comune e Fiaf. Lavezzo nasce a Latina, dove trascorre la prima infanzia, per poi trasferirsi a Morrovalle. L’interesse per la fotografia nasce per caso quando, nel 2011, decide di comprare una reflex per catturare tutte le fasi della crescita del figlio appena nato. Col passare del tempo, inizia ad apprezzare maggiormente la paesaggistica, essendo contornato di bellezze naturali che il territorio marchigiano conserva e che sembrano rifiorire all’alba di ogni nuovo giorno. La passione unita alla tenacia e ai preziosi consigli ricevuti durante le uscite in compagnia, contribuiscono ad aumentare la confidenza con la reflex, anche se oggi alterna l’utilizzo di quest’ultima a quella del drone. La mostra andrà avanti fino al 27 agosto e sarà aperta tutti i weekend, sabato e domenica, dalle 16 alle 19.