Un arresto, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza e un giovane nei guai per droga. E’ il bilancio dei controlli messi in campo nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Macerata su tutto il territorio di competenza.

Venerdì mattina i carabinieri di Corridonia hanno arrestato un 29enne. Il ragazzo era ai domiciliari, ma avrebbe violato le prescrizioni che gli erano state imposte, così il gup del tribunale di Frosinone ha deciso di aggravare la misura cautelare. Il giovane è stato quindi trasferito nel carcere di Montacuto. A Monte San Giusto, venerdì notte, i militari hanno fermato un piccolo camioncino. Insospettiti dalle condizioni dell’uomo alla guida, un 68enne del Fermano, l’hanno sottoposto all’alcoltest. Dall’accertamento è stato riscontrato un tasso di alcol nel sangue pari a un grammo per litro, cioè il doppio del limite consentito. Patente ritirata e denuncia. La scorsa notte invece, in un’area di servizio lungo la Provinciale 485, i carabinieri del Radiomobile si sono trovati davanti un ragazzo che dalla sua autovettura ha cercato di lanciare, senza essere visto, due involucri dal finestrino. La scena non è passata però inosservata ai militari, che hanno subito bloccato l’auto e perquisito il ragazzo, un 25enne di Corridonia. Sono riusciti a recuperare anche i due involucri, dove c’erano circa 1 grammo di cocaina e di hashish. Per il ragazzo è scattata dunque la segnalazione alla Prefettura come assuntore e il ritiro della patente.