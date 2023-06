Sabato 1 luglio, alle 17, 30, inaugura la mostra pittorica di Lucio Paglialunga negli spazi espositivi di vicolo Cuoio I, a Matelica. Il noto artista, di origine matelicese, torna protagonista in città grazie alla disponibilità degli eredi della moglie, Maria Teresa Cellini, che hanno acconsentito al prestito delle opere.

Dai paesaggi ai ritratti fino alla natura morta, le opere di Paglialunga sono una ventata di colori, forme e luci che abbracciano svariate tematiche. Molto note in città le opere denominate “Via Crucis”, esposte presso la cappella dell’ospedale “E. Mattei”. Matelica nel 2009 gli intitolò anche degli spazi nei sotterranei di Palazzo Ottoni che divennero il “Centro espositivo Lucio Paglialunga”, oggi purtroppo non disponibili a causa dei lavori post sisma 2016. Per questo si è scelto di esporre le opere in vicolo Cuoio I, nei rinnovati locali adiacenti al museo Piersanti.

«Paglialunga ha vissuto per molti anni a Matelica in un’abitazione prossima alla mia attuale residenza – spiega l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini –. Non l’ho mai conosciuto personalmente, ma ricordo che il suo nome girava con successo nel territorio. Ha contribuito ad animare il boom economico locale con le sue opere: avere in casa uno o più quadri del Paglialunga era uno status symbol per i matelicesi. Oggi, grazie alla disponibilità dei cognati Cellini, abbiamo l’occasione di riproporre questa figura con una mostra dedicata. Come amministrazione comunale è un onore poterlo ricordare a 16 anni dalla sua morte, ma è anche l’occasione per riprendere a parlare di personaggi che hanno segnato un determinato periodo della nostra comunità».

Lucio Paglialunga nasce a Matelica il 9 novembre 1935. Frequenta l’Istituto d’Arte di Macerata e si diploma Maestro d’Arte in Decorazione Pittorica nel 1956. Nello stesso anno partecipa con successo al Premio Marche di Macerata; è questo l’inizio della sua lunga attività artistica che si svolgerà per circa 40 anni attraverso Mostre ex-tempore, Mostre-concorso, Mostre personali e Mostre collettive in Italia e all’estero. Docente di Disegno e Storia dell’Arte, insegna in varie Scuole Medie Inferiori e Superiori della regione Marche, concludendo la sua carriera scolastica presso il Liceo Scientifico “Campana” di Osimo dove svolge la sua opera di docente per quasi 20 anni. L’artista muore ad Osimo il 10 giugno 2006.

I quadri di Lucio Paglialunga rimarranno esposti fino al 30 luglio, con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 17 ,30 alle 20 (la mostra rimarrà chiusa sabato 8 e domenica 9 luglio). L’ingresso è libero.