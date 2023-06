Al lavoro per sistemare la motozappa, finisce schiacciato dal mezzo agricolo. E’ morto così un 73enne di Corridonia, Pasquale Broglia, oggi pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Costantinopoli. A scoprire l’accaduto è stata la moglie del 73enne che era andata a cercarlo nel capanno.

Un dramma quello che si è consumato questo pomeriggio a Corridonia in via Costantinopoli che è al vaglio dei carabinieri per ricostruire quello che è accaduto.

Secondo le prime informazioni oggi intorno alle 18, Broglia, 73 anni, stava lavorando nel capanno della sua abitazione per sistemare una motozappa. Poi è successo qualcosa e il mezzo agricolo lo ha schiacciato. La moglie è andata a vedere nel capanno e ha scoperto quello che era successo. Ha subito chiamato il 118. Sul posto oltre agli operatori dell’emergenza sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri. I soccorritori non hanno potuto salvare la vita all’uomo, che sarebbe morto subito dopo l’incidente.

