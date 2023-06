La festa della banda di Corridonia

Gioiosamente invase le vie del centro storico di Corridonia da tanti gruppi musicali intervenuti per festeggiare il decimo anniversario di fondazione della banda musicale “G.B. Velluti”: “La Racchia” di Sarnano, “Monti Azzurri” di Sarnano, “Ottavio Bartolini” di Monte San Giusto, “Gioventù” di San Gabriele di Civitanova, orchestra “Birbanda” di Macerata, banda “Gian Battista Velluti” di Corridonia.

Al termine della manifestazione la presidente della banda cittadina Luciana Ciocci ha consegnato un bellissimo logo creato per l’occasione della banda al presidente dell’Anbima Marche Arsenio Sermarini e presidente dell’Anbina di Macerata Cesare Bisconti e ai presidenti delle bande presenti. Un speciale riconoscimento per Piero Molini, socio onorario dell’Anbina Marche, acclamato da tutti i presenti per il suo costante ed instancabile impegno nel mondo musicale.

Alla manifestazione hanno partecipato molti rappresentanti dell’amministrazione comunale: la consigliera Onelia Ceschini, il presidente del Consiglio Umberto Spalletti, l’assessore Gemma Acciarresi, oltre sindaco di Corridonia Giuliana Giampaoli e l’Assessore alla cultura di Corridonia Massimo Cesca, che hanno espresso molti ringraziamenti alla presidente della banda cittadina Luciana Ciocci e al maestro Sabrina Barboni, non solo per aver organizzato questa bellissima manifestazione ma soprattutto per il quotidiano impegno per avvicinare i ragazzi alla cultura dello strumento bandistico.