La celebre ballerina e showgirl Matilde Brandi sarà la madrina speciale della cena spettacolo “Il passato si fonde con il futuro” per inaugurare il Torquati Garden a Piediripa di Macerata giovedì 22 giugno. La giornalista e conduttrice Daniela Gurini presenterà l’evento mentre ad accompagnare la serata sarà il dj Michele Rapaccini.

Un evento frizzante per dare il via, finalmente, alla stagione estiva e per festeggiare i 65 anni di attività: cocktails realizzati con i migliori ingredienti, aperitivi e dopocena serviti con prodotti locali di alta qualità, caffè pregiato Romcaffè (per il quale ha ricevuto 2 “tazzine d’oro” nella guida Gambero Rosso), musica e divertimento. Ogni mercoledì di luglio ci saranno gli “Apertivi sushi” mentre il venerdì sarà protagonista la musica live.

Con il nuovo gazebo che può ospitare fino a 120 coperti e la nuova illuminazione Torquati dà la giusta accoglienza ai clienti ed è ormai un punto di riferimento per la città e la provincia, anche grazie al servizio di catering “CatMo” che ogni anno guadagna sempre più consensi.

L’estate non solo in spiaggia, quindi, ma anche in città. Alla ricerca di nuovi piatti e offerte di gusto, Torquati ha selezionato i rum, gin e liquori migliori che all’aperitivo accompagnano taglieri di salumi e formaggi locali, verdure grigliate, frutta di stagione e tutte le altre proposte gastronomiche. Il Torquati Garden offre un ambiente ospitale con servizio accurato dalle 7 fino a tarda serata.

Il bar pizzeria ristorante enoteca Torquati è in via Donato Bramante 90 a Piediripa di Macerata. Per informazioni e prenotazioni contattate il numero 0733 292118. Visitate il sito ufficiale e la pagina Facebook.

(Articolo promoredazionale)