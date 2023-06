Mostre, concerti, convegni, incontri, momenti per bambini e famiglie, opera lirica, teatro dialettale e molto altro ancora. Un cartellone estivo denso e ricco di iniziative quello presentato questa mattina dall’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta e dall’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi.

Tra i tanti appuntamenti dell’Estate a Macerata, da sottolineare l’inaugurazione dedicata a Sante Monachesi allestita a Palazzo Buonaccorsi e per la quale è previsto il taglio del nastro nel pomeriggio di giovedì 29 giugno. E poi ancora la rassegna Buon’Estate sempre a Palazzo Buonaccorsi, il Macerata Opera Festival e tutti gli eventi collaterali tra Arena e teatro Lauro Rossi, le rassegne di teatro dialettale in varie location della città dal centro alle periferie, la grande musica nazionale e internazionale di Sferisterio Live, la 34esima edizione di Musicultura. E poi ancora il corso di nordic walking, Artemigrante e molto altro ancora.

«Un calendario che ha raggiunto ogni luogo della città, che vuole attrarre tanti target differenti e in cui ogni giorno troviamo un appuntamento da vivere a Macerata – ha commentato l’assessore Cassetta -. Eventi di qualità realizzati grande a importanti collaborazioni che stiamo ancora portando avanti e che quindi ci consegnano, oggi, un programma in divenire che si arricchirà di altre novità e sorprese. Con gli appuntamenti estivi vogliamo accogliere in città turisti, visitatori, appassionati e intercettare anche chi arriva dal centro Italia; una rete culturale e turistica che interessa quindi non solo il territorio regionale ma che guarda oltre».

«Presentiamo una città caleidoscopica dove troviamo appuntamenti per tutti i gusti che si snoderanno non solo nel periodo estivo ma anche nei mesi successivi a testimonianza che Macerata è, ormai, una vera e propria “fabbrica” di eventi e manifestazioni – ha aggiunto Sacchi -. Anche in questa occasione, come per gli anni scorsi, la grafica è stata realizzata in house con l’obiettivo di valorizzare azioni virtuose che coinvolgono le risorse interne comunali che sono davvero preziose e che ringraziamo per il grande lavoro svolto che ci permette di presentare un cartellone ricco e per tutti».

Il programma in aggiornamento al link: https://www.comune.macerata.it/evento/estate-a-macerata-2023