Tamponamento in auto per la sindaca Noemi Tartabini, per lei qualche giorno di degenza.

Un piccolo incidente e lesioni lievi per la prima cittadina di Potenza Picena costretta a seguire “da lontano” le pratiche amministrative del Comune. A rendere noto dell’infortunio è stata direttamente la sindaca attraverso un messaggio sul suo profilo istituzionale di Facebook diretto ai suoi concittadini.

«Mi sembra doveroso informare la cittadinanza che purtroppo sarò costretta a qualche giorno di riposo forzato a causa di un incidente che mi ha vista coinvolta in questo fine settimana – scrive – Uno stop che mi terrà lontana da appuntamenti e cerimonie ufficiali finché le condizioni di salute non miglioreranno. Verrà meno la presenza “fisica”, ma prosegue e proseguirà con costanza quella “mentale”. Perché il lavoro di un sindaco per la propria città non si ferma mai. Grazie ai colleghi amministratori per il loro prezioso supporto».