Un accordo storico e non solo dal punto di vista sportivo, quello sancito oggi nella sala Giunta del municipio, che ha ufficializzato la fusione tra i settori giovanili del Porto Potenza Calcio e dell’Union Picena della città alta.

«Si tratta di un primo fondamentale passo concreto di un progetto che potrebbe avere un respiro più ampio e non solo nell’ambito dello sport – ha sottolineato il vice sindaco Giulio Casciotti – le residue barriere di campanile tra i due centri dello stesso Comune, che seppur in maniera minore rispetto al passato ancora ci sono, possono essere abbattute anche con iniziative come queste, dove il calcio diventa elemento di unione e non di divisione». Oltre all’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli assessori Giulio Casciotti e Paolo Scocco, erano presenti il presidente del Porto Potenza Calcio, Fabio Sacconi, il presidente dell’Union Picena Maurizio Linardelli e la responsabile del settore giovanile Serenella Carpano. «Dalla prossima stagione agonistica il nostro Comune avrà un unico settore giovanile d’Elite che si chiamerà Union Picena, dove confluiranno atleti di Potenza Picena e di Porto Potenza, continuando ad utilizzare le strutture già esistenti nei due centri – ha aggiunto Casciotti – ci sarà un’unica cabina di regia sia tecnica che amministrativa con un indiscutibile vantaggio educativo e sociale. Da parte nostra, come Comune, stiamo lavorando per migliorare servizi e strutture e saremo al fianco di questo progetto, che probabilmente all’inizio potrà presentare qualche fisiologica difficoltà di messa a punto, ma al quale crediamo profondamente».