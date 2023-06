Bevono e si mettono alla guida (qualcuno pure con un tasso alcolico 4 volte sopra il limite): sei le persone denunciate dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata, nel corso del fine settimana. Gli accertamenti a Macerata, Cingoli e Corridonia.

Tra chi è stato fermato con un tasso alcolico elevato c’è un operaio di 37 anni che è stata fermato dal Norm in via dei Velini. L’accertamento con l’alcoltest ha mostrato che aveva un tasso alcolico di 2 grammi per litro, vale a dire 4 volte il limite. Oltre alla denuncia, gli è stata sequestrata l’auto. Tasso alcolico elevato anche per un 38enne e per un 46enne che la scorsa notte sono stati controllati alla guida delle loro auto in via Roma a Macerata e a Cingoli. Uno di loro aveva un tasso alcolico di 1,60 grammi per litro, l’altro di 1,58 grammi per litro.

Sono stati denunciati e al secondo è stata sequestrata l’auto. Le altre tre denunce hanno riguardato un 45enne, un 36enne ed un 32enne che sono stati fermati tra Macerata e Corridonia. Tutti sottoposti all’alcoltest avevano tassi pari a 1,03 g/l, 1,21 g/l e 0,81 g/l. Anche per loro è scattato l’immediato ritiro della patente.

Ai Giardini Diaz è stato controllato un giovane dell’Est Europa trovato con 0,6 grammi di eroina. È stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga.

I carabinieri hanno inoltre arrestato due persone su ordine di esecuzione di due tribunali. Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Macerata che hanno dato esecuzione ad un provvedimento che dispone la carcerazione emesso dalla Procura generale di Ancona. Il giovane era stato condannato a 5 anni e 2 mesi per rapina ed estorsione, commessi nel luglio 2021 a Riccione.

Stessa sorte è toccata ad un 30enne, arrestato dai militari della stazione di Corridonia in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura di Urbino: gli è stata sospesa provvisoriamente l’esecuzione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per violazione della legge sugli stupefacenti. Entrambi si trovano in carcere di Fermo.