Quindicesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Mogliano e Petriolo sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Leonardo lavora nel bar di famiglia e nel tempo libero disegna fumetti; Graziella, insegnante in pensione, rimpiange i tempi in cui lavorava; Aneta è arrivata a Mogliano dalla Polonia 23 anni fa e aiuta il marito nel negozio di scarpe; Stefano passeggia con il suo cane Poldo; Paola e Giacomo raccontano il loro amore nato 40 anni fa quando lei andava in vacanza a Mogliano; Maria dopo 32 anni anni in Belgio ora ha scelto Petriolo come casa; dal Belgio arriva anche Lisa, che è in vacanza a Petriolo da alcuni parenti (“La mia grande passione è il canto jazz e a settembre avrò un’audizione per entrare in conservatorio”); Michele lavora nella gioielleria del padre (“purtroppo non rende più come una volta per colpa dei centri commerciali che hanno affossato i piccoli negozi”); Susanna e Nadia a Petriolo con loro padre Tony, operaio calzaturiero; i gemelli Alessandro e Leonardo, finita la scuola, sono con la mamma Orietta, commessa in un supermercato.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.