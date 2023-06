La magia dei fuochi d’artificio della pirotecnica Santa Chiara ha illuminato a festa il cielo sopra la città di San Severino nella giornata conclusiva del tributo legato al Santo Patrono. Uno spettacolo nello spettacolo quello andato in scena come gran finale nella rievocazione storica del Palio dei Castelli. Le sfide e le manifestazioni, iniziate il 2 giugno, si sono concluse con la consegna del Palio al rione Settempeda che ha vinto la Corsa delle torri e, grazie ai punti assegnati dal trofeo Amedeo Gubinelli, si è aggiudicato anche il prezioso drappo.

Dietro il rione Settempeda si è piazzato il castello di Serralta mentre al terzo posto il rione Di Contro che ha vinto il Palio dei bambini primeggiando nella Corsa delle torri. Straordinario il corteo storico che, nel giorno della Festa del Santo Patrono che ricorre l’8 giugno, ha visto sfilare ben duemila figuranti in una edizione della rievocazione, quella di quest’anno, davvero memorabile. I festeggiamenti riprenderanno dal 23 al 25 giugno nella suggestiva cornice del castello di Elcito per le Feste Medievali. L’associazione Palio dei Castelli proporrà una tre giorni che mostrerà “luci e ombre dell’era di mezzo” in un’atmosfera senza tempo e ricca di fascino.

Cielo e terra, giorno e notte, bene e male: sono le due facce del mondo, ma anche le due anime del Medioevo. Da un lato frugalità, superstizione, epoca buia; dall’altro canti, balli e amor cortese. Le Feste Medievali sapranno trascinare nel vivo di questa atmosfera: di giorno il chiasso allegro dei mercanti, il lavoro sapiente degli artigiani, le gesta eroiche dei belligeranti, il fascino severo degli accampamenti militari, l’abilità dei giocolieri e il volo dei rapaci. Poi la sera, le cene dal sapore antico nelle osterie che resteranno aperte fino a tarda notte. Per raggiungere Elcito sarà disponibile anche un servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio dell’abbazia di Valfucina con partenza a ciclo continuo.