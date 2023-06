Enrico e Laura convolano a nozze. Si è svolta ieri sera a villa Maremonti di Senigallia la festa di matrimonio tra Enrico Massaccesi e Laura Tonti, davanti a parenti e amici di una vita. Enrico, maceratese doc, figlio di Albino Massaccesi, amministratore delegato e volto storico della Lube volley e vice presidente di Lega, è oggi assistente allenatori della Lube mentre Laura lavora al bar Tutto Pepe di Macerata.

La coppia, entrambi classe ’82, si conosce fin dai tempi della scuola. Tanti gli invitati maceratesi nella località costiera a cui è stato messo a disposizione un pullman granturismo per realizzare la trasferta in tutta sicurezza, come nelle più blasonate società sportive. È nata così dopo alcuni anni di fidanzamento la nuova squadra Enrico-Laura che, tra i migliori auguri della Lube e dei tanti cari, tra poco partirà per la luna di miele.

«Giornata indimenticabile per Enrico Massaccesi, assistente allenatori della Cucine Lube, che a Senigallia è convolato a nozze con la sua amata Laura – si legge in una nota del club cuciniero -. Una tappa importante per la coppia di innamorati, a cui vanno gli auguri del mondo Lube».