«Dal contenuto delle ordinanze non si evince affatto una conferma della legittimità degli atti emessi dall’amministrazione e impugnati dai ricorrenti, anzi il giudice amministrativo ha esclusivamente chiarito come gli stessi, non avendo portata coercitiva, non possono essere oggetto, allo stato, di una pronuncia cautelare. Gli interessati non potranno essere costretti a lasciare i propri alloggi».

Sono le parole degli avvocati Riccardo Scagnetti e Piero Montecchiari che assistono gli ospiti dei container che hanno presentato ricorso dopo che l’amministrazione aveva deciso di introdurre un canone. Il Tar ha negato la sospensiva e ha rimandato per il resto al tribunale ordinario.

«Eventuali e successivi provvedimenti della pubblica amministrazione saranno puntualmente impugnati dinanzi al giudice amministrativo – continuano i legali – Il Tar ha, altresì specificato che, vista la complessità delle questioni trattate, le stesse meritano di essere approfondite nella successiva fase di merito. Per quanto concerne il giudizio sulla quantificazione delle somme richieste dal Comune, il Tar ha semplicemente deferito la competenza al giudice civile, innanzi al quale i ricorrenti potranno riassumere la vertenza limitatamente a tale aspetto».

I legali smentiscono anche che l’amministrazione abbia provato a trovare un accordo extragiudiziale poi rifiutato dai ricorrenti. «L’amministrazione comunale, costituitasi alla prima udienza solo il giorno precedente, ha richiesto in aula un rinvio asseritamente volto a trovare una soluzione transattiva della vicenda – spiegano i legali – Al successivo incontro avvenuto in Comune, l’Amministrazione ha proposto di attendere l’esito delle nuove graduatorie relative all’assegnazione di alloggi sostitutivi Sae, che sarebbero dovute essere pubblicate nei primi giorni di giugno, in tempo per avere un ulteriore incontro prima dell’udienza del 7 giugno, anche al fine di rivedere gli importi richiesti per l’occupazione degli alloggi. Tuttavia nessuna graduatoria è stata pubblicata e nessuna proposta diversa o ulteriore veniva avanzata dall’amministrazione, così come non veniva fissato l’ulteriore incontro prospettato».