di Monia Orazi

Pace, bellezza, rinascita e speranza: sono questi i temi chiave delle 24 opere dell’Infiorata del Corpus Domini a Castelraimondo, che da stamattina alle prime luci dell’alba si possono ammirare in tutta la loro bellezza, fino a tutta la giornata di domani.

Oltre duecentoquaranta sono stati i maestri infioratori, tutti volontari dei diversi gruppi ed associazioni che hanno lavorato con passione per dare vita alla magia dei quadri fioriti, da 45 metri quadrati ciascuno utilizzando i petali di circa novantamila fiori di colori diversi, svariate tipologie di semi, materiale verde, fondi di caffè, segatura colorata per i rilievi, nella tradizione che i maestri infioratori del paese portano avanti da tanti anni, che li ha resi apprezzati a livello nazionale, tanto da essere spesso in viaggio per l’Italia, per omaggiare con quadri fioriti importanti manifestazioni.

Passeggiando per corso Italia si sussegue una galleria profumatissima e colorata, che raffigura soggetti a tema sacro, scorci di borghi e un omaggio all’Italia, i simboli della natura che si risveglia a primavera, richiami alla pace e riproduzioni di quadri a tema religioso. Una pioggia leggera è caduta nel primo pomeriggio di oggi in paese, ma la festa continua con numerosi eventi collaterali, presenti stand gastronomici e di artigianato, si può visitare anche domani la mostra di modellismo nell’atrio della scuola primaria, mentre in serata si terrà il concerto della banda di Trento.

Domani mattina e nel pomeriggio laboratorio Infiorata per chi vuole provare a realizzare i quadri fioriti. Il culmine dei festeggiamenti oggi pomeriggio quando si terrà la celebrazione del Corpus domini nella chiesa della Sacra Famiglia, alle 17.30 a cui seguirà la processione, al quale parteciperà anche la banda cittadina.

Domani sera concluderà i festeggiamenti il “Premio Ravera – Una canzone è per sempre”, in programma alle 21 allo stadio di Castelraimondo. A realizzare i quadri fioriti sono stati Aido, Alpini Alta Valle del Potenza, Avis Castelraimondo, Banda Bottacchiari, Campus Magnolie, Carabinieri in congedo, Castelraimondo Basket, Coro Santa Cecilia, Comitato Crispiero, Consulta dei giovani, Quartiere Feggiani, FAI, Folgore Castelraimondo, Gruppo Folkloristico, Gruppo Giovani, Immaginarea, Maestri Infioratori, Pro Loco Mogliano, Pro Loco Castelraimondo, Protezione Civile, Quartieri Ripalta – Poggio Annalisa, scuola primaria De Amicis, scuola secondaria Strampelli,, Tennis Club e Uteam.