La cura dei dettagli e la qualità delle materie prime utilizzate da sempre contraddistinguono l’Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo, evento conosciuto in tutta Italia proprio per l’attenzione che gli infioratori dedicano alle loro opere distribuite nel cuore della città. L’edizione numero 31 non è da meno e lo confermano le decine di mani impegnate ieri sera nell’operazione del taglio dei fiori. Un rituale che da sempre vede coinvolte tantissime persone che poi stasera saranno impegnate per la realizzazione dei 24 quadri fioriti disposti lungo corso Italia. Tanti i curiosi che hanno invaso la zona di piazza Dante dove erano impegnati gli infioratori per la preparazione dei fiori: saranno quasi 15 milioni i petali impiegati e una ventina le varietà di semi che andranno a comporre le 24 opere.

Numeri da record che aumentano di anno in anno grazie alla sempre maggiore partecipazione di associazioni e volontari per la creazione dei quadri fioriti. Queste le realtà che dopo il taglio dei fiori di ieri sera saranno chiamate oggi, dalle 21, a realizzare le opere: Aido, Alpini Alta Valle del Potenza, Avis Castelraimondo, Banda Bottacchiari, Campus Magnolie, Carabinieri in congedo, Castelraimondo Basket, Coro Santa Cecilia, Comitato Crispiero, Consulta dei giovani, Quartiere Feggiani, FAI, Folgore Castelraimondo, Gruppo Folkloristico, Gruppo Giovani, Immaginarea, Maestri Infioratori, Pro Loco Mogliano, Pro Loco Castelraimondo, Protezione Civile, Quartieri Ripalta – Poggio Annalisa, Scuola Primaria, Scuola Secondaria, Tennis Club e Uteam. Questa sera gli infioratori saranno anche allietati dalla musica e dalle danze dei gruppi folkloristici che si esibiranno per il pubblico presente.

Una lunga nottata per Castelraimondo che da domani potrà godere dei 24 quadri completi e degli eventi in programma per il weekend più emozionante dell’anno. Domani mostra di modellismo statico e ferroviario nell’atrio della Scuola Primaria E. De Amicis (aperta anche domenica), mentre in serata, dalle 21,30, concerto in piazza Dante con la Banda di Trento. Domenica laboratorio “Infiorata” per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di un quadro dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 in via Vittorio Veneto.

Alle 17,30 la messa nella chiesa della Sacra Famiglia e processione del “Corpus Domini” con la partecipazione del corpo bandistico “Ugo Bottacchiari” di Castelraimondo. In serata invece l’evento più atteso e che coinvolgerà migliaia di persone: allo stadio di Castelraimondo si terrà infatti il “Premio Ravera – Una canzone è per sempre“. Il direttore artistico Michele Pecora, il conduttore speciale Carlo Conti e i tanti ospiti in programma sono pronti a salire sul palco: ci saranno Michele Zarrillo, Cugini di Campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Silvia Salemi, Marco Carta, Iva Zanicchi, Le Deva, Paolo Vallesi, Gemelli di Guidonia, Gatto Panceri, Maninni, Noor, Antonio Maggio e SindroMe. Prima dello spettacolo anche un’anteprima con Dario Salvatori e Melissa Di Matteo. L’intera serata (inizio ore 21) sarà trasmessa in diretta su Radio Subasio. Premio Ravera che non è solo spettacolo, ma anche formazione: nei giorni precedenti alla manifestazione, infatti, a Castelraimondo sono arrivati giovani da tutta Italia per partecipare a una masterclass sulla musica. I biglietti sono ancora disponibili online in prevendita su https://www.ciaotickets.com/biglietti/premio-ravera-con-carlo-conti-castelraimondo. Durante la serata avverrà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria dell’Infiorata.