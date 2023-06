Andrea Lattanzi di Corridonia, tesserato per la Spazio Karate asd di Tolentino, ha ottenuto l’argento nella categoria +94 chilogrammi ai campionati italiani assoluti di Ostia.

Dopo vittorie schiaccianti nelle prime fasi (4 a 0 nel primo incontro e per 7 a 0 nel secondo), andando avanti nella competizione ha mantenuto il vantaggio conquistato per arrivare in finale vincendo e convincendo 7 a 6 nella finale di poole. Anche in semifinale si è subito andato a segno con due pugni e ha staccato il pass per la finale imponendosi al termine di un incontro avvincente per 2 a 2 grazie all’essersi portato in vantaggio per primo (senshu). In finale si Lattanzi si è trovato davanti all’atleta della nazionale Simone Marino, 47esimo nel ranking mondiale dopo un lungo stop a causa di un infortunio, ed arrivato secondo ai campionati mondiali del 2021.

Lattanzi accende subito il combattimento nei primi secondi di gara piazzando un calcio al viso che gli conferisce 3 punti, poi, nonostante un incontro combattutissimo, Marino rimonta con 3 tecniche di pugno e chiude con un calcio sul 3 a 5 vincendo il titolo di campione italiano. «Una grande soddisfazione per la società Spazio Karate di Tolentino che ripaga tutti i sacrifici fatti fino a qui, questo successo si aggiunge al titolo di campione italiano U21 vinto da Lattanzi nel 2019 ed al bronzo Juniores dello stesso anno», si legge nella nota della società.