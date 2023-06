Al Val di Chienti arriva Wax

Ottime notizie per tutti gli ascoltatori di Wax, all’anagrafe Matteo Lucido: il cantante ventenne finalista di Amici di Maria De Filippi 2022, sarà ospite del Centro Commerciale Val di Chienti lunedì 12 giugno alle 17.30 per incontrare i fan e firmare le copie del suo album omonimo, in uscita il 26 maggio.

Star della scuola più famosa della tv italiana, Wax ha già regalato al suo pubblico quattro inediti: Turista per sempre, Ballerine e guantoni, Grazie e Anni ’70. A questi, si aggiungono un pezzo inedito e la cover live Laurea ad Honorem di Marracash.

Un’occasione imperdibile per i visitatori della Galleria, che potranno dedicarsi allo shopping e, in più, conoscere dal vivo questo giovane artista. L’appuntamento con Wax è lunedì 12 giugno alle 17.30 al Centro Commerciale Val di Chienti, a Piediripa di Macerata. Sul palco potranno salire per la foto con l’artista, solo coloro che avranno il suo cd che verrà autografato per l’occasione da Wax. Il disco sarà in vendita da Unieuro e alla libreria Giunti al Punto del centro commerciale Val di Chienti.

Per maggiori informazioni è consultabile il sito centrovaldichienti.it e i profili social del Centro, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.

(Articolo promoredazionale)