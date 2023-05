Una nuova sede per valorizzare i beni storici, artistici, culturali e naturali del territorio. Il Club per l’Unesco Tolentino Terre maceratesi Odv il 2 giugno festeggia la consegna della targa alla nuova sede operativa di Pollenza, con una cerimonia che prende il via alle 10 del mattino in piazza della libertà.

L’evento è organizzato, oltre che dal Club per l’Unesco, dall’associazione Pro Rambona, con il patrocinio del Comune e “si rivolge alla comunità patrimoniale di Pollenza e ai cittadini interessati alla tutela, conservazione e valorizzazione di beni del nostro territorio”, spiegano gli organizzatori.

La giornata di festeggiamento prevede la visita al Museo civico di Pollenza alle 10,15. Alle 11,30 saluto dell’amministrazione comunale con esecuzione dell’Inno di Mameli a cura della Banda musicale di Pollenza, visita alla sede provvisoria dell’associazione Pro Rambona e consegna della targa. Quindi, visita al teatro comunale.

Dopo il pranzo sociale alle 13, (prenotazioni al 3925615451 – costo 25 euro), la giornata continua con la Passeggiata patrimoniale con visita al sito storico di Monte Franco e le sue grotte, guidati dall’archeologo Catani, vicepresidente del Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi Odv.

Come spiegano gli organizzatori, «Intorno al sito di Monte Franco sono state formulate svariate ipotesi, sulle sue origini e funzioni. Il vivace gruppo di Pollenza intende portare il dibattito locale nell’alveo della ricerca scientifica tipica dei Club per l’Unesco». La nuova sede di Pollenza si aggiunge alle altre cinque che il club ha avviato in territorio maceratese, a Macerata, Matelica Sinclinale camerte, Sant’Urbano Valle San Clemente, Serrapetrona e Caldarola. «Tutte le sedi operative hanno un proprio focus tematico che connota le attività e le azioni di valorizzazione del dei beni che insistono nel proprio territorio, rendendole, di fatto, della comunità patrimoniali», conclude l’associazione.