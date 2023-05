Lavori di sistemazione e ripristino della pavimentazione, il Ponte del diavolo a Tolentino sarà chiuso al traffico per cinque giorni, salvo avverse condizioni meteo.

Il Comando di Polizia Locale ritenuto di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli alla circolazione ed al fine di consentire un regolare svolgimento dei lavori, ha emesso una ordinanza con la quale viene istituito di divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Via Ponte del Diavolo nel tratto di zona pavimentata del Ponte Storico dalle 7 di mercoledì 31 maggio alle 7 di lunedì 5 giugno per lavori di sistemazione stradale. Il transito pedonale dovrà essere garantito, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché avvenga in sicurezza.

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre tutta la segnaletica stradale e di cantiere ed in particolare la segnaletica di presegnalazione della modifica della viabilità, che dovrà essere apposta con congruo anticipo per rendere edotta la cittadinanza. «Considerato – scrive il Comune – l’importante ruolo di collegamento svolto dal Ponte del diavolo tra le zone rurali e il centro urbano si consiglia agli automobilisti di percorrere percorsi alternativi. Ci si scusa per i disagi che sono inevitabili in quanto l’antico ponte necessità di un lavoro non rinviabile di sistemazione della pavimentazione stradale».