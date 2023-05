Al lavoro nel suo campo con il trattore, scende perchè il mezzo ha un guasto e viene travolto. E’ morto così oggi pomeriggio, intorno alle 16,30, un uomo di 86 anni, di Belforte. L’anziano era al lavoro sul suo campo con il trattore quando si è accorto che il mezzo agricolo aveva delle noie meccaniche. Così è sceso ed è andato a controllare cosa fosse a non funzionare.

Una verifica che è stata fatale all’86enne. Il mezzo, stando alla ricostruzione dell’episodio svolta dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, si è mosso e ha travolto l’86enne. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni familiari dell’anziano che hanno subito chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118. Per l’anziano però non c’era più niente da fare.



Due giorni fa un altro anziano era stato soccorso in un campo, in quel caso a Tolentino. L’uomo, Mario Merlini, aveva avuto anche lui un incidente con il suo trattore, caduto per un paio di metri. Merlini, 85 anni, era poi morto all’ospedale di Torrette dove era stato trasportato con l’eliambulanza.

(Ultimo aggiornamento alle 19,55)